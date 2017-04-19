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МВД проверит, как получил гражданство РФ организатор теракта в Санкт-Петербурге

Происшествия
19 апреля, 11:45 дата обновления: 19 апреля, 12:14 UTC+3
В настоящее время проводится проверка обоснованности получения Аброром Азимовым гражданства России
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД проводит проверку по факту предоставления гражданства России организатору теракта в Санкт-Петербурге Аброру Азимову. Об этом сообщила замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"В настоящее время нами проводится проверка обоснованности и законности получения им гражданства РФ. По результатам этой проверки мы будем понимать, все ли было в порядке, подавались ли им документы, заявлялись ли те документы, которые являются основанием для получения гражданства", - сказала она.

Как отметила в свою очередь начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Ольга Кириллова, если выяснится, что Азимов предоставлял ложные сведения, то его могут лишить гражданства России. "Если в ходе таких проверок мы устанавливаем факт подачи недостоверных и ложных сведений, то уже начинается процедура по лишению российского гражданства", - сообщила она.

Басманный суд Москвы накануне заключил под стражу гражданина РФ и уроженца Киргизии Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. В суде он заявил, что участвовал в организации теракта, исполняя при этом чужие приказы и не понимая их смысла. Как отметил следователь, в материалах дела есть его признательные показания.

Азимов стал девятым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в метро. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство. В ходе задержания у него были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Теракт в метро

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

По данным СК, взрыв осуществил еще один гражданин РФ и уроженец Киргизии - Акбаржон Джалилов. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222 УК РФ.

6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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