ВС Карелии продлил арест директору лагеря по делу о трагедии на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии пересмотрел решение горсуда Петрозаводска и продлил до 19 июня арест директору лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которую обвинили в гибели 14 детей на озере Сямозеро в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

13 апреля Петрозаводский городской суд отказался удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Решетовой на два месяца и отправил обвиняемую под домашний арест. Решение суда было обжаловано прокурором в вышестоящей инстанции.

"Постановление Петрозаводского городского суда отменить. Ходатайство старшего следователя по особо важным делам Уладиева удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей обвиняемой Решетовой Елене Васильевне на два месяца, до 19 июня 2017 года", - сказала судья Алла Раць.

В ходе заседания следователь и представитель прокуратуры требовали отменить решение горсуда и требовали оставить Решетову под стражей еще на два месяца, так как на свободе она может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей или потерпевших. Кроме этого, по делу не завершены несколько экспертиз и проводятся следственные действия. Защитник обвиняемой и сама Решетова просили оставить в силе решение горсуда, так как оно законное и обоснованное, а основания для продления ареста отсутствуют.

Трагедия на Сямозере

Решетовой предъявлено обвинение по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). По версии следствия, Решетова совместно с начальником лагеря Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменила водный поход 17 июня 2016 года, в результате 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности, также была превышена пассажировместимость, и детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера.

18 июня в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули.

По версии следователей, обвиняемые умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с ЧП.

Начальник лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадим Виноградов находится под стражей, бывшему инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, экс-руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест. Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет.