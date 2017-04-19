Суды привлекли к административной ответственности за участие в акции 26 марта 488 человек

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 500 человек привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"По результатам рассмотрения дел Тверским судом Москвы вынесены 413 постановлений о назначении административных штрафов и 63 постановления о назначении административных арестов", - сказала она.

Также Солопова отметила, что Мещанским районным судом столицы были рассмотрены еще 12 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых в отношении восьми человек назначены административные штрафы, в отношении четырех - административные аресты.

"В общей сложности к административной ответственности были привлечены 488 человек", - сказала она.

Акция 26 марта и ее последствия

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии на несанкционированной акции 26 марта.

В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), Александра Шпакова, 1977 года рождения, Станислава Зимовца, 1985 года рождения, Юрия Кулия, 1989 года рождения, и Андрея Косых, 1986 года рождения. Все они задержаны сотрудниками МВД России, сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Шпаков арестован до 26 мая, Зимовец - до 30 мая, Кулий - до 4 июня, а Косых - до 12 июня.

Кроме того, административный арест на 15 суток назначен оппозиционеру Вячеславу Мальцеву за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции 26 марта.