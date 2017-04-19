На Кубани задержаны предполагаемые вербовщики террористов

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КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе спецоперации с участием сотрудников центрального аппарата пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в вовлечении граждан в экстремистскую деятельность. При обыске у задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.
"При обыске по месту жительства задержанных были обнаружены компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства (около 150 граммов взрывчатки), коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература. В ходе осмотра их телефонов были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, на страницах в соцсети "ВКонтакте" обнаружены тексты религиозно-экстремистского содержания", - отмечается в сообщении ФСБ.