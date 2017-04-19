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Посольство РФ работает над решением проблем застрявших в Намибии моряков

Происшествия
19 апреля, 19:35 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев
Как с ообщил пресс-атташе дипмиссии Юрий Цветков, посольство находится с российским экипажем в постоянном контакте, в том числе и по вопросу возможного возвращения моряков на родину
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ПРЕТОРИЯ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Посольство РФ в Намибии работает над решением проблем российских моряков, застрявших на судне "Шериф" в порту Уолфиш-Бей, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе дипмиссии Юрий Цветков.

"Посольство находится с российским экипажем и другими заинтересованными сторонами в постоянном контакте, в том числе и по вопросу возможного возвращения моряков на родину", - сказал он.

По информации посольства, контракт между перуанским владельцем судна и местной компанией-арендатором был расторгнут 15 февраля 2017 года. С того момента арендатор прекратил выплату зарплаты экипажу. Владелец судна пока не предпринимает никаких мер для разрешения ситуации, уклоняясь от всяких контактов как с местными фирмами, так и с командой "Шерифа".

"Фактически судно оказалось бесхозным", - заявил Цветков. При этом одна из местных агентских компаний (LSS) оказывает необходимое содействие остающимся на судне членам экипажа, обеспечивая их водой, продовольствием и предоставляя катер для сообщения с берегом.

Часть экипажа, включая российских граждан, не задействованная в обеспечении жизнедеятельности судна, уже покинула южноафриканскую страну. На борту остаются 22 члена команды, из которых 13 россиян, сказал Цветков.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский ранее сообщил ТАСС, что российские члены экипажа "Шерифа" обратились с просьбой помочь им вернуться на родину. Он отметил, что к решению проблемы планируется привлечь дипломатов. "Списать людей с судна за границей достаточно сложно, а в такой стране как Намибия тем более", - сказал Осичанский.

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