Рабочий из Узбекистана погиб от взрыва снаряда времен войны под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Сельскохозяйственный рабочий из Узбекистана погиб в среду в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденного им на поле под Волгоградом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель Следственного отдела по Городищенскому району управления СКР по Волгоградской области Михаил Сверкунов.

"Гастарбайтер из Республики Узбекистан 1996 года рождения погиб от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в районе села Карповка Городищенского района. По предварительным данным экспертов-взрывотехников, снаряд был немецкого производства. Рабочий нашел его в поле, затем решил разобрать. Произошел взрыв, от полученных травм гастарбайтер погиб", - рассказал Сверкунов.

"По данному факту организована доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение",- отметил Сверкунов.

Городищенский район расположен западнее Волгограда и во время Сталинградской битвы (июль 1942-февраль 1943 гг.) эта территория называлась ближними подступами к Сталинграду, здесь шли ожесточенные бои.