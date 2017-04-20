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Комиссия МАК приступила к расследованию аварии вертолета Ми-8 на Камчатке

Происшествия
20 апреля, 1:30 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 20, апреля. /ТАСС
В результате инцидента пострадали три человека
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки вертолета Ми-8 19 апреля на Мутновском вулкане на Камчатке, при которой пострадали три человека. Об этом  сообщила пресс-служба ведомства.

"В районе вулкана Мутновский произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8Т RA-25377 ООО АК "Витязь- Аэро". В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 19 апреля жесткую посадку вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" совершил на склоне Мутновского вулкана (Елизовский район), высота которого 2 323 метра над уровнем моря. По предварительным данным, при посадке у машины подломилась стойка шасси, и она завалилась на бок. На борту вертолета в этот момент по уточненным данным находились три члена экипажа и 16 пассажиров (туристы из разных стран и гиды туристической компании "Снежная долина" (Камчатский край). Три человека получили переломы позвоночника. Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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