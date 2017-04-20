На юге Москвы застрелен предприниматель

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Предприниматель застрелен на юге Москвы. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве, по предварительным данным, 62-летний мужчина был застрелен в ходе ссоры с партнером по бизнесу.

"По версии следствия, вечером 19 апреля вблизи офисного центра, расположенного на улице Симоновский Вал, между бывшими компаньонами возникли финансовые разногласия. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов в своего знакомого 1955 года рождения", - сообщили в ГСУ. Пострадавший был госпитализирован, но в больнице скончался.

"Подозреваемый - 59-летний мужчина - задержан на месте происшествия охранником потерпевшего и передан сотрудникам правоохранительных органов", - сообщила представитель ГСУ. Он доставлен к следователям, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным источника ТАСС, мужчины ранее вели совместный бизнес по производству стеклотары для алкогольной продукции, но затем потерпевший из бизнеса вышел, и его компаньон считал, что тот должен вернуть ему $3 млн. Предприниматель был застрелен рядом с офисным центром, который ему принадлежит.