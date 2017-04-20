Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юге Москвы застрелен предприниматель

Происшествия
20 апреля, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По данным следствия, 62-летний мужчина был застрелен в ходе ссоры с партнером по бизнесу
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Предприниматель застрелен на юге Москвы. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве, по предварительным данным, 62-летний мужчина был застрелен в ходе ссоры с партнером по бизнесу.

"По версии следствия, вечером 19 апреля вблизи офисного центра, расположенного на улице Симоновский Вал, между бывшими компаньонами возникли финансовые разногласия. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов в своего знакомого 1955 года рождения", - сообщили в ГСУ. Пострадавший был госпитализирован, но в больнице скончался.

"Подозреваемый - 59-летний мужчина - задержан на месте происшествия охранником потерпевшего и передан сотрудникам правоохранительных органов", - сообщила представитель ГСУ. Он доставлен к следователям, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным источника ТАСС, мужчины ранее вели совместный бизнес по производству стеклотары для алкогольной продукции, но затем потерпевший из бизнеса вышел, и его компаньон считал, что тот должен вернуть ему $3 млн. Предприниматель был застрелен рядом с офисным центром, который ему принадлежит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
2
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
3
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
4
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
5
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама