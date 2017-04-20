СК начал проверку по видео, на котором иномарка в Москве не пропускает скорую помощь

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по появившемуся в СМИ видео, на котором автомобиль умышленно не пропускает машину скорой помощи в Москве.
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве, "из опубликованного в интернете видео следует, что водитель иномарки, двигаясь по крайней левой полосе, не пропускает машину скорой помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. При этом водитель легкового автомобиля резко тормозит и создает препятствия для дальнейшего движения скорой".
По указанию руководства ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка сообщения о воспрепятствовании проезду скорой.
"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ГСУ.