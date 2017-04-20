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Из здания Открытого университета Сколково эвакуировали людей из-за бесхозного рюкзака

Происшествия
20 апреля, 16:20 дата обновления: 20 апреля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По данным экстренных служб, забытая в университете вещь не представляет опасности
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рюкзак, забытый в буфете Открытого университета Сколково, не представляет угрозы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Кинолог проверил рюкзак, оставленный в буфете, проверка показала, что опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы сообщили, что в буфете на первом этаже в Открытом университете Сколково обнаружен бесхозный рюкзак. Из здания, расположенного на улице Нобеля, дом 5, вывели порядка 100 человек. В настоящее время всем разрешили вернутся в здание. 

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