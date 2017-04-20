Из здания Открытого университета Сколково эвакуировали людей из-за бесхозного рюкзака

Музей истории Екатеринбурга открыл вакансию распугивателя голубейНовости Урала 20 апреля, 17:37
Концерн "Алмаз-Антей" запускает детско-юношеский турнир по футболу на Кубок БурчалкинаНовости партнеров 20 апреля, 17:34
Главный тренер клуба НХЛ "Баффало" Байлсма отправлен в отставкуСпорт 20 апреля, 17:29
Мерензон: ситуация с санкциями США в отношении главы FIDE Илюмжинова скоро разрешитсяСпорт 20 апреля, 17:20
Аксенов: заявления Украины о ситуации с правами татар в Крыму надуманыОбщество 20 апреля, 17:14
Треть американцев считает работу Трампа на посту президента неудовлетворительнойМеждународная панорама 20 апреля, 17:08
Тающий городской снег содержит токсичные веществаСоциальная ответственность 20 апреля, 17:01
СМИ: серебряный призер ОИ-2008 в прыжках в высоту Мэйсон погиб в ДТПСпорт 20 апреля, 16:52
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ попросила усилить допинг-контрольСпорт 20 апреля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рюкзак, забытый в буфете Открытого университета Сколково, не представляет угрозы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Кинолог проверил рюкзак, оставленный в буфете, проверка показала, что опасности он не представляет", - сказал собеседник агентства.
Ранее очевидцы сообщили, что в буфете на первом этаже в Открытом университете Сколково обнаружен бесхозный рюкзак. Из здания, расположенного на улице Нобеля, дом 5, вывели порядка 100 человек. В настоящее время всем разрешили вернутся в здание.