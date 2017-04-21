В Молдавии объявлено чрезвычайное положение из-за снежного циклона

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КИШИНЕВ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Чрезвычайное положение объявлено в Молдавии в связи со снежным циклоном, парализовавшим движение транспорта и инфраструктуру страны. Соответствующий указ подписал президент страны Игорь Додон.
"К борьбе с последствиями стихии привлекается армия. Мобилизуются все необходимые силы", - написал глава Молдавии на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, утром он связался с премьером Павлом Филипом и обсудил меры, которые необходимо принять для нормализации ситуации в стране.
Снежный циклон, который пришел в Молдавию 20 апреля, минувшей ночью полностью парализовал движение транспорта, в Кишиневе повалено больше 500 деревьев, которые заблокировали дороги, повреждены линии электропередач.
Городские коммунальные службы не справляются с расчисткой.
Отменены все рейсы в аэропорту Кишинева. Под упавшими ветками и столбами раздавлены десятки машин, сообщается также об одном погибшем. В целом по стране обесточены свыше 200 населенных пунктов, преимущественно в центральных районах.
Метеорологи прогнозируют, что пришедший циклон сегодня ослабеет и отойдет на северо-восток в сторону Одесской области. Однако они считают, что когда снег прекратится, Молдавию ждут заморозки.
Серьезное потепление наметится уже к середине следующей недели, а к ее концу метеорологи вновь обещают 20 градусов тепла.