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На юге Германии совершено вооруженное нападение на банк

Происшествия
21 апреля, 15:22 дата обновления: 21 апреля, 16:11 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
К настоящему моменту злоумышленник задержан
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БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Злоумышленник совершил вооруженное нападение на отделение банка в городе Вальдсхут (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Как сообщила полиция, преступник к настоящему моменту задержан.

После захвата он открыл стрельбу по прибывшим на место ЧП полицейским и был ранен ответным огнем. Злоумышленник госпитализирован.

В здании находились два сотрудника банка, сейчас они на свободе, их жизням ничего не угрожает. О мотивах захватчика ничего не сообщается.

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