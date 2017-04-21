На юге Германии совершено вооруженное нападение на банк

БЕРЛИН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Злоумышленник совершил вооруженное нападение на отделение банка в городе Вальдсхут (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Как сообщила полиция, преступник к настоящему моменту задержан.

После захвата он открыл стрельбу по прибывшим на место ЧП полицейским и был ранен ответным огнем. Злоумышленник госпитализирован.

В здании находились два сотрудника банка, сейчас они на свободе, их жизням ничего не угрожает. О мотивах захватчика ничего не сообщается.