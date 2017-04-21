СК предъявил обвинение жительнице Подмосковья, укравшей ребенка и растившей его два года

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил официальное обвинение жительнице Московской области Елене Спаховой, тайно забравшей оставленного матерью ребенка из Дедовской больницы и растившей его как своего сына два года. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области, "40-летней местной жительнице предъявлено обвинение в похищении ребенка из палаты детского отделения Дедовской городской больницы".

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы.

По данным СК, днем 17 июня 2014 года обвиняемая тайно забрала "отказного" ребенка из детского отделения больницы, чтобы выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок. Воспользовавшись отсутствием в коридоре отделения посторонних лиц и медперсонала, она беспрепятственно вынесла ребенка и вплоть до января 2017 года занималась его воспитанием. 11 января 2017 года она выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов, он был передан органам опеки.

В ГСУ добавили, что "в ближайшее время следственными органами будет дана окончательная правовая оценка действиям обвиняемой и ее супруга".

Уголовное дело о похищении было возбуждено еще в июне 2014 года, после исчезновения мальчика по имени Матвей, родившегося 12 мая 2014 года. Сотрудники больницы заявили тогда, что его предположительно унесла женщина, которая в течение недели приходила в больницу и предлагала свою помощь на безвозмездной основе детскими вещами и питанием. Поскольку она приходила ежедневно, то когда она в очередной раз выходила со свертком, охранник не придал этому значения.

Ребенок был "отказным", и на него уже собирались оформлять документы приемные родители. Биологические родители ребенка, а также их родственники сообщили, что не собирались забирать малютку.

Резонанс

Эта история вызывала общественный резонанс. В январе, после обнаружения ребенка, когда похитительницу поместили под домашний арест, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Минюста РФ Александру Коновалову с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы семьи Спаховых из Дедовска: вернуть ребенка в семью и снять санкции с матери. В письме Жириновский сообщил, что "ЛДПР с большим вниманием и тревогой следит за развитием резонансной истории семьи Спаховых в подмосковном Дедовске".

Ребенок "заменил ей дитя, которое она потеряла после родов. Два года Елена и Сергей Спаховы воспитывали Егора как своего собственного, они создали прекрасную семью", - напомнил Жириновский. По мнению главы ЛДПР, к Елене Спаховой надо было применить амнистию 2015 года, оставив ребенка в семье.

В свою очередь член Совета Федерации Елена Мизулина заявила в марте, что намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации вокруг украденного ребенка, назвав изъятие мальчика из неродной, но любящей семьи примером "бездумного, бюрократического подхода" к его судьбе. Она считает, что необходимо учесть то обстоятельство, что Елена Спахова находилась в состоянии психологической травмы после потери собственного ребенка. "Сейчас получается, что заложник ситуации - отец, который не знал о похищении, и ребенок, который рос в хорошей семье, в хороших условиях", - подчеркнула сенатор.

Ранее муж Елены Спаховой, узнав правду, подал документы на усыновление мальчика, но ему было отказано из-за психолога, который не рекомендовал его кандидатуру в усыновители.