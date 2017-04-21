УФСБ по Хабаровскому краю просит не тиражировать слухи о нападении на приемную ведомства

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Хабаровскому краю призвало граждан и журналистов не тиражировать появляющиеся в соцсетях слухи и непроверенную информацию о ЧП в Хабаровске.

"Просим воздержаться от распространения слухов и непроверенных сведений, размещаемых третьими лицами, в том числе через социальные сети и мобильные приложения", - заявили в краевом УФСБ.

Там добавили, что "оперативно-следственные мероприятия по факту вооруженного нападения 21 апреля на приемную УФСБ в Хабаровске продолжаются".

Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске произошло в 17:02 по местному времени (09:02 мск). Молодой человек вошел в управление и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей - гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель был ранен. Стрелявший ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), ч. 1. 222 ("Незаконный оборот оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")".