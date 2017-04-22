"Чарлстонский стрелок" переведен в тюрьму в ожидании казни

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американец Дилан Руф, который был осужден за убийство девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), переведен в тюрьму в штате Индиана для ожидающих приведения в исполнение смертной казни. Об этом свидетельствуют записи в электронном архиве пенитенциарного учреждения.

Руф значится в этой электронной базе информации с 22 апреля. Тюрьма находится в городе Терре-Хот, в ней содержат нескольких заключенных, также приговоренных к высшей мере наказания. До пятницы молодой человек находился под стражей в пенитенциарном учреждении в Чарлстоне.

По данным прокуратуры, 17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял из пистолета собравшихся на курсы изучения Библии прихожан. Федеральными правоохранительными органами США в отношении него были выдвинуты обвинения в общей сложности по 33 пунктам, включая убийство девяти человек и совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью. В декабре 2016 года жюри присяжных в Чарлстоне признало Руфа виновным по всем пунктам, в январе его приговорили к смертной казни.

Во время заключительного этапа судебного процесса, во время которого присяжные определяли меру наказания, Руф защищал себя самостоятельно, отказавшись от услуг адвокатов. Выступая с заключительным словом, он отказался раскаяться в содеянном.

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на октябрь 2016 года, приведения ее в исполнение ожидали в США 2902 человека. В период с 1976 года, когда смертная казнь в стране вновь начала применяться, по апрель текущего года в США были казнены 1448 человек. Наиболее часто применяемым методом является смертельная инъекция.