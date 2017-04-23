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100 пожарных пытаются потушить горящий склад на востоке Лондона

Происшествия
23 апреля, 0:58 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Огонь охватил приблизительно половину одноэтажного здания, где хранятся около 100 тонн различных отходов и производственного оборудования
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ЛОНДОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Порядка ста сотрудников пожарно-спасательной службы Лондона пытаются в настоящий момент ликвидировать крупный пожар на востоке британской столицы, где горит большое складское помещение. Об этом информировали муниципальные власти.

"Пожарные бригады прилагают чрезвычайные усилия для того, чтобы совладать с огнем. В настоящий момент пламенем охвачен одноэтажный склад, где хранятся приблизительно 100 тонн различных отходов и производственного оборудования. Горит примерно половина этого склада", - сообщил управляющий ближайшей к месту инцидента станции пожарной охраны Гэри Вулдс.

По его словам, на место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов, которые, с учетом, площади пожара, скорее всего, пробудут на месте происшествия довольно продолжительное время. Причины возгорания выясняются.

Лондонская служба скорой помощи, в свою очередь, сообщила, что у нее нет сведений о том, что в результате пожара кто-либо пострадал.

Над складскими помещениями видны крупные языки пламени, клубы дыма от которых поднимаются над кварталами столичного района Дагенем.

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