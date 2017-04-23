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В административном здании на окраине Петербурга произошел пожар

Происшествия
23 апреля, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Площадь возгорания составила 100 кв. м
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Об этом сообщает городской главк МЧС.

Информация о пожаре поступила в 06:01 мск, загорелось строение по адресу: улица Морская, 86.

"В разноуровневом двух-, трехэтажном административном здании на третьем этаже горит обстановка на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Данных о пострадавших не поступало.

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