Во Французской Полинезии погибли двое российских аквалангистов

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Двое граждан России, занимавшиеся дайвингом во Французской Полинезии, погибли при погружении. Об этом сообщило агентство AFP.

По сведениям властей этого французского региона, инцидент произошел 22 апреля. Россияне занимались обследованием большой подводной пещеры, расположенной на глубине в 60 метров у аттла Аэ (острова Туамоту). Вместе с россиянами погиб и еще один аквалангист, француз-инструктор.

Как сообщили в спасательной службы, тела всех трех погибших пока не удалось извлечь на поверхность - они находятся в подводной пещере. По данным агентства, погибшими россиянами являются Алексей Зыкин, преподававший математику в Университете Французской Полинезии и его супруга Татьяна Макарова.

В посольстве РФ во Франции ТАСС сообщили, что на данный момент дипмиссия не располагает информацией о гибели соотечественников. "Мы проверяем появившуюся в СМИ информацию о гибели россиян", - сказал представитель посольства.