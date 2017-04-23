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Электроснабжение Южной Осетии полностью восстановлено

Происшествия
23 апреля, 12:56 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 23, апреля. /ТАСС
Повреждение линии электропередачи возникло из-за сход лавин в горах Северной Осетии
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ВЛАДИКАВКАЗ, 23 апреля. /ТАСС/. Энергетики устранили повреждения линии электропередачи, из-за которых была обесточена Южная Осетия. Об этом сообщили в МРСК Северного Кавказа.

"Повреждения устранены, республика начала получать электроэнергию", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, ураганный ветер и сход лавин стали причиной обрыва сетей в горах Северной Осетии, откуда поступает электроэнергия в Южную Осетию.

Авария произошла утром в Алагирском ущелье Северной Осетии, которое находится на границе с Южной Осетией.

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