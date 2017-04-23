СК изымает документы на шахте "Центральная" в Челябинской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет по Челябинской области изымает документацию в рамках расследования по делу о гибели двух рабочих шахты "Центральная". Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"В ходе расследования уголовного дела истребованы и изучены нормативные документы, регламентирующие рабочий процесс, должностные обязанности руководящих лиц, должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности, и другие материалы, имеющие значение для следствия. По мере разбора завалов в шахте будет проведен тщательный осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее следственные органы Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего гибель двух рабочих на шахте. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал провести тщательное расследование обстоятельств ЧП.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" произошло утром в воскресенье. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих. Один горняк, получивший травмы, уже доставлен на поверхность и передан врачам для оказания медицинской помощи. Тело одного из погибших поднято на поверхность, тело второго планируется извлечь завтра.