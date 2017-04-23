Следователи проводят проверку после обнаружения человеческих останков в Москве

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после обнаружения человеческих останков на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
По данным управления, они были обнаружены в воскресенье рабочими в коллекторе при проведении очистительных работ вблизи жилого дома на улице Глебовская.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть человека наступила более двух лет назад. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказали в пресс-службе.