Мосгорсуд проверит законность ареста отца полковника Дмитрия Захарченко

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд сегодня проверит законность ареста отца бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в крупной растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Басманный суд Москвы 31 марта санкционировал арест Виктора Захарченко до 30 мая. Как уточнили в пресс-службе суда, уголовное дело не связано с уголовным делом в отношении его сына Дмитрия.
Пресс-секретарь не стала уточнять подробности дела.
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взятки. Ранее стало известно о возбуждении 22 февраля в его отношении нового уголовного дела по подозрению в получении еще двух взяток. Всего в деле Захарченко теперь пять эпизодов, три из которых - по фактам получения взяток.
Дело расследует СК РФ. Захарченко содержится в СИЗО "Лефортово".
Как ранее выяснилось в суде, он предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих обысках в кредитной организации. Как говорится в постановлении суда об аресте Захарченко, он получил сведения о проведении обыска и предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях.
Во время обыска у Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. При аресте Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.