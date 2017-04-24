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Состояние пострадавшего в Хабаровске гражданина Киргизии стабилизировалось

Происшествия
24 апреля, 7:56 дата обновления: 24 апреля, 8:04 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
По данным МИД Киргизии, пострадавшего во вторник планируют перевести из отделения реанимации в палату
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БИШКЕК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Состояние здоровья гражданина Киргизии, получившего ранения во время нападения, по предварительным данным, неонациста на УФСБ по Хабаровскому краю, стабилизировалось. Об этом сообщил МИД Киргизии.

По его данным, почетный консул республики в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев посетил краевую клиническую больницу имени Сергеева, в которую был госпитализирован пострадавший Талант Жумаев. "По информации сотрудников лечебного учреждения, состояние Жумаева стабильное, завтра планируется его перевод (из отделения реанимации) в палату", - говорится в сообщении. Из Киргизии в Хабаровск уже прилетели его отец и сестра.

Главврач больницы, в которую госпитализировали Таланта Жумаева, Сергей Пудовиков уточнил, что пострадавший был дважды прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии. 

"Проведено две операции, мужчина в сознании, состояние стабильно тяжелое. Всегда надеемся, что поправится", - сказал Пудовиков, добавив, что речь идет о сложном огнестрельном ранении. По его словам, пуля задела кишечник пострадавшего и прошла насквозь.

Нападение произошло 21 апреля - молодой человек вошел в управление ФСБ России по Хабаровскому краю и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей, второй посетитель был ранен. Как выяснилось, до этого подозреваемый похитил в стрелковом клубе Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора. Нападавший, по предварительным данным входивший в неонацистскую группу, ликвидирован.

На место инцидента местные жители несут цветы. Погибший сотрудник ФСБ закончил Пограничный институт ФСБ РФ в Хабаровске, родом из Петропавловска-Камчатского, где в среду пройдут его похороны. Тело второго погибшего, гражданина Узбекистана, в воскресенье было отправлено на родину.

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Стрельба в хабаровском УФСБ
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