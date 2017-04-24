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Мужчина погиб под колесами "Ласточки" на МЦК в Москве

Происшествия
24 апреля, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Пассажир упал с платформы на станции "ЗИЛ"
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка" сбил мужчину на станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел утром 24 апреля. Мужчина упал с платформы и попал под прибывающий поезд. От полученных травм он скончался на месте.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент не повлиял на график движения поездов.

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