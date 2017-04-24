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Главу карельского "Мемориала" будут судить по делу о детском порно и педофилии

Происшествия
24 апреля, 14:50 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Юрий Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года и с тех пор находится под стражей
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ПЕТРОЗАВОДСК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев предстанет перед судом по обвинению в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении оружия. Об этом  сообщили в Следственном управлении СК РФ по Карелии.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год обвиняемый неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, Дмитриев незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

Адвокат Виктор Ануфриев ранее сообщил ТАСС, что Дмитриев не изготавливал порноматериалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать. В 2015 году он сделал пару фотографий, а 2016 году - ни одного снимка, добавил защитник.

Дмитриев был арестован 15 декабря 2016 года и с тех пор находится под стражей. Тогда предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом" и заявил, что вину не признает, так как никаких противозаконных действий в отношении ребенка не совершал. В защиту Дмитриева выступил Союз журналистов Карелии, который направил открытое письмо руководству силовых ведомств республики с просьбой сделать процесс над правозащитником открытым настолько, насколько это возможно".

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