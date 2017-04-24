В полиции опровергли информацию о захвате врачей скорой помощи в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы опровергла информацию об удерживании неизвестным врачей скорой помощи в квартире на Новослободской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что неизвестный якобы насильно удерживает работников скорой медицинской помощи в квартире одного из домов на улице Новослободской, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что неизвестный вызвал бригаду врачей на Новослободскую улицу и отказывался выпускать их из квартиры.