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В полиции опровергли информацию о захвате врачей скорой помощи в Москве

Происшествия
24 апреля, 15:25 дата обновления: 24 апреля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Ранее появилась информация о мужчине, который взял в заложники бригаду врачей
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы опровергла информацию об удерживании неизвестным врачей скорой помощи в квартире на Новослободской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что неизвестный якобы насильно удерживает работников скорой медицинской помощи в квартире одного из домов на улице Новослободской, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе. 

Ранее сообщалось, что неизвестный вызвал бригаду врачей на Новослободскую улицу и отказывался выпускать их из квартиры.

 

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