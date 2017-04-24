В полиции опровергли информацию о захвате врачей скорой помощи в Москве

"Справедливая Россия" предлагает до 7 лет тюрьмы за незаконное обогащение чиновниковПолитика 24 апреля, 15:38
Глеб Панфилов снимет фильм "Один день Ивана Денисовича"Культура 24 апреля, 15:37
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащенииМеждународная панорама 24 апреля, 15:35
Маркин: правоохранительные органы нормально отработали матч "Ростов" - "Спартак"Спорт 24 апреля, 15:29
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основанияОбщество 24 апреля, 15:19
С 16 по 20 мая Санкт-Петербург превратится в юридическую столицу мираНовости партнеров 24 апреля, 15:11
Объемы перевозок в Хасанском направлении к 2025 году могут вырасти до 22,9 млн тоннТранспорт 24 апреля, 15:09
Путин: решения законодателей должны быть выверены, не нужно ждать "манны небесной"Политика 24 апреля, 15:07
МИД РФ: под Дамаском могут быть устроены провокации с применением химоружияПолитика 24 апреля, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полиция Москвы опровергла информацию об удерживании неизвестным врачей скорой помощи в квартире на Новослободской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что неизвестный якобы насильно удерживает работников скорой медицинской помощи в квартире одного из домов на улице Новослободской, не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что неизвестный вызвал бригаду врачей на Новослободскую улицу и отказывался выпускать их из квартиры.