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Ярославский омбудсмен проверяет информацию об избиении осужденного по "болотному делу"

Происшествия
24 апреля, 17:03 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 24, апреля. /ТАСС
Сообщалось, что к Ивану Непомнящих была применена физическая сила и спецсредства
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что проверит обстоятельства применения физической силы к заключенным в штрафном изоляторе исправительной колонии № 1 УФСИН по региону. В штрафном изоляторе (ШИЗО), в частности, находился осужденный по "болотному делу" Иван Непомнящих.

"Я был в этой колонии в субботу, встречался с осужденными, которые находятся в штрафном изоляторе. Там находится и Иван Непомнящих. Из рассказов осужденных следовало, что в пятницу в колонии проводились обысковые мероприятия, в ходе этих мероприятий к ряду осужденных была применена физическая сила и спецсредства. Это зафиксировано, сейчас проводится проверка относительно достоверности заявления осужденных, законности и правомерности применения физической силы и спецсредств в таких обстоятельствах", - сказал Бабуркин ТАСС.

22 декабря 2015 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Ивана Непомнящих к 2,5 года колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Непомнящих отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Ярославле.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.

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