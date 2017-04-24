Глава Дагестана взял под контроль ситуацию со взрывом гранаты

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Глава Дагестана взял под контроль ситуацию со взрывом гранатыПроисшествия 24 апреля, 17:59
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МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов взял под личный контроль ситуацию в Цумадинском районе, где в результате взрыва гранаты в помещении компьютерного зала погиб подросток. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Тамара Чиненная.
"Глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов взял под личный контроль сложившуюся ситуацию в Цумадинском районе. Оперативная информация поступает главе постоянно", - заявила она.
Взрыв ручной боевой гранаты произошел около 14 часов в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района Дагестана. При взрыве погиб один подросток, еще 10, как сообщают в МВД республики, госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала.