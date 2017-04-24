Полиция проверяет информацию анонима об угрозе в ДК в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Нижегородской области проверяют информацию анонима об угрозе в ДК "ГАЗ" в Нижнем Новгороде, где должен состояться концерт группы "Машина времени". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы регионального УМВД Наталья Евсина.

"Пока сообщение проверяется, на месте работают сотрудники полиции. Другой информации нет", - сказала собеседница агентства.