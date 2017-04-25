Суд рассмотрит жалобу на арест московского математика, обвиняемого в призывах к терроризму

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность ареста московского преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.

"Апелляционные жалобы адвокатов на постановление Пресненского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Богатова назначено к рассмотрению в Мосгорсуде на 25 апреля в 10:00 мск. Богатов будет участвовать в режиме видеоконференции", - сказала она.

В жалобе защита просит отменить решение об аресте Богатова и избрать в отношении него более мягкую меру пресечения. Ранее Богатов был арестован районным судом до 8 июня.

Богатову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков. По данным Следственного комитета, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, следователями ГСУ совместно с сотрудниками ГУ МВД по Москве в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина, 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый размещал материалы, призывающие к массовым беспорядкам в центре Москвы, с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяли многочисленную компьютерную технику и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.