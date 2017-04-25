В Мексике неизвестные украли контейнер с источником радиации

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МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Управление гражданской обороны Мексики в понедельник объявило тревогу в девяти регионах страны из-за кражи контейнера с радиоактивными материалами. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
Контейнер принадлежит компании, выполняющей работы по неразрушающему контролю. Устройство, используемое в промышленной радиографии, находилось в автомобиле, который был угнан в муниципалитете Сан-Педро-Тлакепаке в западном штате Халиско. Власти предупредили, что источник радиации может представлять серьезную угрозу для здоровья, если будет извлечен из контейнера, и призвали соблюдать особые меры предосторожности в случае его обнаружения.
В феврале 2017 года в Мексике произошел аналогичный случай. Тогда контейнер с радиоактивными материалами удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи в штате Гуанахуато в центральной части страны.