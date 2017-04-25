Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Городской суд Благовещенска в Амурской области вынес приговор гражданину Китая, который пытался незаконно вывезти из России самородное золото стоимостью более 1 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.

"Уроженец КНР Му Личунь признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда"). Ему назначено наказание в виде 70 тыс. рублей штрафа", - сказали в пресс-службе.

Следствие и суд установили, что в октябре 2016 года Му Личунь в Благовещенске получил от неизвестного сверток с 0,5 кг шлихового самородного золота для вывоза его в Китай. Обвиняемый спрятал металл в пустую пачку из-под сигарет, положил ее в карман верхней одежды и направился на Благовещенский таможенный пост, где самородок обнаружили во время досмотра.

Решением суда золото обращено в доход государства.