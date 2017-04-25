В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и СК РФ задержали пять человек, связанных с детским домом в Петербурге, которых подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками.
Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК (ГСУ) по Санкт-Петербургу.
"В результате проведения большого количества следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме", - сообщает ГСУ.
По предварительным данным, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. Возбуждено восемь уголовных дел статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
"Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, а также о соединении уголовных дел в одно производство. Выполняются мероприятия, направленные на проверку информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома", - добавили в ведомстве.