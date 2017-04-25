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СМИ: в Черногории у автобусной станции произошел взрыв

Происшествия
25 апреля, 17:00 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Один человек серьезно ранен
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БЕЛГРАД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сильный взрыв прогремел на черногорском курорте Херцег-Нови. Об этом сообщило телевидение Черногории RTCG.

"На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек - водитель автомобиля - серьезно ранен", - говорится в сообщении.

Взрыв был очень сильным, его слышали в разных концах города, от обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины.

Ранее некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.

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