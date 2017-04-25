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Суд в Петербурге арестовал одного из подозреваемых по делу о насилии в детском доме

Происшествия
25 апреля, 19:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании пятерых подозреваемых по делу, ведомство во всех случаях ходатайствовало об аресте
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга вечером арестовал первого из пяти подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, задержанных накануне. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева. Ожидается, что до конца дня мера пресечения будет избрана всем фигурантам, СК во всех случаях ходатайствовало об аресте.

"Соловьев арестован на два месяца", - сказала Лебедева. По данным СМИ, Андрей Соловьев в прошлом сам был воспитанником детского дома номер 10. СК не комментирует личности фигурантов.

Ранее ведомство сообщило о задержании пятерых человек, которых подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками. "Задержаны: заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме", - сообщает ГСУ. По предварительным данным, с 2005 по 2010 группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 4 воспитанников 1991-1995 годов рождения. Возбуждено 8 уголовных дел статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Следствие проверяет информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение прокурору Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку всех сиротских учреждений города в связи с инцидентом. Она выразила возмущение тем, что должностные лица на протяжении нескольких лет допускали преступные действия по отношению к детям. "Вопиющий случай, преступное попустительство всех лиц, имеющих отношение к работе данного учреждения, начиная от ведомства, его курирующего, заканчивая воспитателями", - сказала Кузнецова. По ее мнению, "основным и главным вопросом сейчас является, как такие тяжкие преступления могли систематически совершаться по отношению к детям, которые находятся под постоянным наблюдением и особой защитой государства".

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