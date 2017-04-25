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Бастрыкин взял на контроль расследование дела о насилии в детском доме

Происшествия
25 апреля, 21:53 UTC+3
Председатель Следственного комитета поручил оказать практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о насилии в детском доме Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Бастрыкин поручил сотрудникам Центрального аппарата СК России оказать практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту преступлений сексуального характера в отношении воспитанников детского дома в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства.

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