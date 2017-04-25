Бастрыкин взял на контроль расследование дела о насилии в детском доме

Авен: в матче с "Уралом" было заметно, что игроки "Спартака" никогда не были чемпионамиСпорт 25 апреля, 21:45
Поисковую систему Google изменили для борьбы с распространением фейковых новостейОбщество 25 апреля, 21:42
ПСЖ продлил контракт с футболистом Кавани до 2020 годаСпорт 25 апреля, 21:35
"Ростов" обыграл "Уфу" в матче чемпионата РоссииСпорт 25 апреля, 21:26
"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 25 апреля, 21:22
Конгрессмены заподозрили экс-помощника Трампа в незаконном получении денег от РФМеждународная панорама 25 апреля, 21:01
ФК "Аякс" и мэрия Амстердама договорились о переименовании арены клуба в честь КройфаСпорт 25 апреля, 20:50
Захарова попросила ООН вернуть радиопередачи на русском языкеПолитика 25 апреля, 20:41
В ООН призвали не усугублять страдания жителей Донбасса проблемами с электричествомМеждународная панорама 25 апреля, 20:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о насилии в детском доме Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
"Бастрыкин поручил сотрудникам Центрального аппарата СК России оказать практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту преступлений сексуального характера в отношении воспитанников детского дома в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ведомства.