В Чили после землетрясения магнитудой 6,9 зарегистрировано более 130 афтершоков

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Более 130 повторных подземных толчков было зарегистрировано в Чили после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло у побережья республики 24 апреля. Об этом сообщил во вторник заместитель директора Национального сейсмологического центра Марио Пардо.
"134 повторных толчка после вчерашнего землетрясения магнитудой 6,9 и 271 - после субботнего (магнитудой 5,9 - прим. ТАСС)", - сказал он во время пресс-подхода, который транслировался в эфире телеканала 24Horas.
Пардо также не исключил, что в этой же зоне может произойти землетрясение большей мощности, но подземные толчки магнитудой 8 и более "очень маловероятны".
По данным Национального сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 находился в 72 км к западу от города Вальпараисо, в котором проживает более 282 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км. Сообщений о пострадавших и серьезных повреждениях не поступало.
Сразу после землетрясения в прибрежных районах регионов Вальпараисо и О'Хиггинс была объявлена эвакуация, однако через несколько минут Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили сообщила, что угрозы цунами нет, и тревога была отменена. Толчки также ощущались в аргентинских городах Мендоса, Сан-Хуан и Кордова.