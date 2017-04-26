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Яровая просит передать дело о насилии в петербургском детдоме центральному управлению СК

Происшествия
26 апреля, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Накануне следователи сообщили о задержании пяти человек, которых подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками одного из детских домов Петербурга в 2005-2010 годах
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая просит главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передать уголовное дело о насилии в детском доме в Санкт-Петербурге в производство центрального управления СК.

"Мною будет направлено обращение на имя руководителя Следственного комитета РФ, с тем чтобы уголовное дело по фактам насилия в детском доме в Санкт-Петербурге было истребовано и передано в производство лучших следователей центрального управления СК", - цитирует заявление парламентария ее пресс-служба. По мнению Яровой, в ходе следственных действий "должны быть установлены все факты и все соучастники, а также все причины и условия, способствовавшие совершению преступления".

Депутат обратила внимание, что о насилии в детском доме стало известно спустя несколько лет. Именно поэтому, убеждена она, "сроки давности по таким преступлениям должны приостанавливаться до достижения жертвой совершеннолетия, чтобы насильники не уходили от ответственности".

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Эта норма в том числе содержится в разрабатываемом рабочей группой, возглавляемой Яровой, пакете поправок в уголовное законодательство, направленных на защиту детей от преступлений сексуального характера. Этот законопроект, указала парламентарий, "направлен в том числе на неотвратимость наказания и соразмерность по многоэпизодным длящимся преступлениям".

Накануне СК сообщил о задержании пяти человек, которых подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками одного из детских домов Санкт-Петербурга. Тем же вечером Кировский районный суд города арестовал на два месяца всех пятерых подозреваемых. По данным СМИ, по ходатайству СК были арестованы трое бывших воспитанников детского дома, замдиректора детдома и директор школы при детском доме.

По предварительным данным, с 2005 по 2010 год группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. Возбуждено восемь уголовных дел статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Следствие проверяет информацию о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова накануне направила обращение в адрес прокурора Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку всех сиротских учреждений города в связи инцидентом.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Бастрыкин, Александр Иванович
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