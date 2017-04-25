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Суд в Петербурге арестовал всех пятерых подозреваемых по делу о насилии в детском доме

Происшествия
25 апреля, 22:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Они будут находиться под стражей до 24 июня
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга арестовал на два месяца всех пятерых подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, задержанных накануне. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Все пятеро арестованы на срок два месяца с момента задержания, по 24 июня 2017 года", - сказала Лебедева. 

В управлении Следственного комитета (СК) по Петербургу уточнили, что задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме.

По предварительным данным, с 2005 по 2010 группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 4 воспитанников 1991-1995 годов рождения. Возбуждено 8 уголовных дел статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Следствие проверяет информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников детского дома.

По данным СМИ, по ходатайству СК суд арестовал трех бывших воспитанников детского дома Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка, замдиректора детдома Михаила Елина и директора школы при детском доме Станислава Виноградова. СК пока не комментирует личности фигурантов. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в адрес прокурора Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку всех сиротских учреждений города в связи инцидентом. Она выразила возмущение тем, что должностные лица на протяжении нескольких лет допускали преступные действия по отношению к детям. По ее мнению, "основным и главным вопросом сейчас является, как такие тяжкие преступления могли систематически совершаться по отношению к детям, которые находятся под постоянным наблюдением и особой защитой государства".

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