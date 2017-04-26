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Полиция проверяет видео гонок со скоростью 270 км/ч на подмосковной трассе

Происшествия
26 апреля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Ранее СМИ сообщали, что автор данного видео - друг бойца Расула Мирзаева и футболиста Дмитрия Тарасова
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку по факту появившегося видео с гонками со скоростью в 270 км/ч недалеко от подмосковного поселка Павловская Слобода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"По факту размещенной в СМИ информации проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в сети интернет появилось видео, где видно, как молодые люди на большой скорости движутся по трассе, не соблюдая при этом правил дорожного движения.

Позже ряд СМИ сообщили, что автор данного видео - друг бойца Расула Мирзаева и футболиста Дмитрия Тарасова.

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