Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Паршина и объявил его в розыск

Происшествия
26 апреля, 16:06 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 26, апреля. /ТАСС
Бывшего парламентария обвиняют в мошенничестве на 25 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы
Николай Паршин

Николай Паршин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Волжский городской суд в Волгоградской области в среду заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Николая Паршина, обвиняемого в мошенничестве на 25 млн рублей, а также объявил его в розыск, сообщили в суде.

"Волжский горсуд сегодня по ходатайству гособвинителя изменил меру пресечения Паршину с подписки о невыезде на содержание под стражей. Сам Паршин на заседании отсутствовал, по решению суда он объявлен в розыск" - сказал представитель суда.

Смотрите также

Суд оставил без удовлетворения жалобу депутата Паршина на срок ознакомления с делом
Состояние депутата Госдумы, доставленного из суда в больницу Волгограда, стабилизировалось
Депутат Госдумы доставлен из суда на скорой в больницу Волгограда
Волгоградские следователи обратятся за содействием к Зюганову по делу депутата Паршина

Суд уже дважды откладывал заседание по этому процессу из-за неявки Паршина. 13 апреля суд постановил доставить Паршина на заседание в принудительном порядке.

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал, что прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении Паршина. По его словам, несмотря на ряд принятых прокуратурой региона мер, Паршин уклонился от явки в надзорный орган и получения копии обвинительного заключения.

По версии следствия, Паршин в 2010 году, будучи депутатом Волгоградской областной думы, вступил в сговор с главой Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области Сергеем Тихоновым, депутатом Волжской городской думы Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации Волжского Андреем Уваровым. Заключив несколько фиктивных сделок купли-продажи здания бывшей школы в селе Рахинка, они получили из регионального бюджета свыше 25 млн рублей, что значительно превышало фактическую стоимость объекта недвижимости. При этом Паршин пролоббировал интересы по продаже здания школы на муниципальном и областном уровнях.

Расследование дела Паршина проводило управление Следственного комитета (СК) по Волгоградской области. Ранее Тихонов и Чекунов были приговорены к двум годам колонии, Уваров получил три года условно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
2
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин
5
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
6
Мэр Москвы поддержал поручение президента РФ
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама