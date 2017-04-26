Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Паршина и объявил его в розыск

ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Волжский городской суд в Волгоградской области в среду заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Николая Паршина, обвиняемого в мошенничестве на 25 млн рублей, а также объявил его в розыск, сообщили в суде.

"Волжский горсуд сегодня по ходатайству гособвинителя изменил меру пресечения Паршину с подписки о невыезде на содержание под стражей. Сам Паршин на заседании отсутствовал, по решению суда он объявлен в розыск" - сказал представитель суда.

Суд уже дважды откладывал заседание по этому процессу из-за неявки Паршина. 13 апреля суд постановил доставить Паршина на заседание в принудительном порядке.

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал, что прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении Паршина. По его словам, несмотря на ряд принятых прокуратурой региона мер, Паршин уклонился от явки в надзорный орган и получения копии обвинительного заключения.

По версии следствия, Паршин в 2010 году, будучи депутатом Волгоградской областной думы, вступил в сговор с главой Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области Сергеем Тихоновым, депутатом Волжской городской думы Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации Волжского Андреем Уваровым. Заключив несколько фиктивных сделок купли-продажи здания бывшей школы в селе Рахинка, они получили из регионального бюджета свыше 25 млн рублей, что значительно превышало фактическую стоимость объекта недвижимости. При этом Паршин пролоббировал интересы по продаже здания школы на муниципальном и областном уровнях.

Расследование дела Паршина проводило управление Следственного комитета (СК) по Волгоградской области. Ранее Тихонов и Чекунов были приговорены к двум годам колонии, Уваров получил три года условно.