Суд отложил рассмотрение жалобы на арест подозреваемого по делу о теракте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отложил на 4 мая рассмотрение жалобы на арест Махамадюсуфа Мирзаалимова, задержанного по делу о теракте в метро 3 апреля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

"Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Невского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мирзаалимову на 4 мая. Причина - Мирзаалимову понадобился переводчик", - сказала Лебедева.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании восьми подозреваемых по уголовному делу. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").