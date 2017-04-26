В Казани задержаны два человека за нарушение правил митинга

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Полицейские Татарстана задержали двух человек, которые занимались агитацией на несанкционированную акцию во время прошедшего в прошлую субботу митинга, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД региона.

"Задержаны двое граждан, которые во время согласованного митинга раздавали агитационные листовки с приглашением на 29 апреля на несогласованный митинг. Задержаны по статье 20.2 часть 2 КоАП за нарушение правил проведения митингов. Находятся в отделе полиции "Заречье", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура республики 26 апреля предупредила о возможных последствиях при массовой несогласованной подаче обращений в органы госвласти на фоне сообщений в Интернете о проведении в Казани такой акции. Как сообщили в прокуратуре, за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, предусмотрена административная ответственность, а за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - уголовная.

Как сообщалось, 22 апреля порядка 120 дольщиков недостроенных жилых комплексов и вкладчиков банков Татарстана, у которых была отозвана лицензия, вышли на санкционированный властями митинг в Казани. Некоторые плакаты были оставлены у входа на отгороженную площадку, на митинг с ними не пустили, так как они не соответствовали заявленным темам.

Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Арбитражный суд Татарстана признал банкротами все три банка.