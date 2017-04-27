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Мосгорсуд огласит приговор бывшему главе антикоррупционного главка МВД Сугробову

Происшествия
27 апреля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По версии следствия, в 2011 году Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд огласит приговор бывшему начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову, обвиняемому в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Гособвинение просило приговорить фигурантов дела к срокам лишения свободы от 5 до 22 лет. Минимальный срок наказания прокуратура попросила для предпринимателя Игоря Скакунова, обвиняющегося в пособничестве преступным действиям сотрудников ГУЭБиПК, максимальный - для Сугробова.

Прокурор также просил признать виновным и прекратить уголовное дело в отношении заместителя Сугробова Бориса Колесникова, который летом 2014 года совершил самоубийство, а также лишить Сугробова и остальных фигурантов дела воинских званий.

Дело Сугробова

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела Денис Сугробов, Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов и Борис Колесников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ст. 304 ("Провокация взятки либо коммерческого подкупа") УК РФ. Материалы дела насчитывают 393 тома.

Муллаяров давал признательные показания, но сделку со следствием ему не утвердили.

Уголовное преследование в отношении заместителя Сугробова - генерал-майора полиции Бориса Колесникова - осуществляется посмертно (16 июня 2014 года во время допроса он выбросился из окна с 6 этажа - прим. ТАСС) по причине возражения его родственников против прекращения уголовного дела в связи с его смертью.

По версии следствия, в 2011 году Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Позднее одним из руководителей этого сообщества стал находившийся с ним в дружеских отношениях Колесников, впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК. Как полагает следствие, участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали несоответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц.

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