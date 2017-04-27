СК Армении, Белоруссии и РФ договорились развивать новые формы сотрудничества

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Следственные комитеты Армении, Белоруссии и России будут развивать новые формы сотрудничества, а также обмениваться опытом борьбы с преступностью. Это включает, в том числе помощь в проведении не только следствия, но и доследственных проверок и возможность создания совместных следственных групп. Это стало итогом первой совместной коллегии СК трех стран, прошедшей в Санкт-Петербурге по инициативе главы СК РФ Александра Бастрыкина. Открывая коллегию, он заострил внимание на проблеме борьбы с экстремизмом и терроризмом, в том числе после недавнего теракта в петербургском метро.
Глава СК России напомнил, что российский СК является органом, ответственным за реализацию более 60 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, и в настоящее время заключил 17 соглашений с коллегами из других стран.
В свою очередь глава белорусского СК Иван Носкевич заметил, что "на повестке дня остро встает вопрос о поиске эффективных наднациональных стратегий обеспечения безопасности, в основе которых лежат новые модели взаимодействия государств", и целью международного сотрудничества становится сближение национальных систем противодействия возникающим угрозам. "Реалии современного мира отличаются стремительным появлением новых явлений, межконфессиональных, межэтнических, межгосударственных конфликтов и войн и качественно новых угроз", - заметил он.
"Рушатся прежде процветавшие государства, превращаясь в источники хаоса и насилия, порождая масштабные кризисы, глобальный характер приобрела угроза терроризма", - заметил он. В межгосударственном сотрудничестве, в том числе в сфере борьбы с транснациональной преступностью, он выделил и возможность контактов следователей приграничных районов.
Глава СК Армении Агван Овсепян заметил, что руководители СК трех стран впервые проводят такую коллегию, посвященную межведомственному взаимодействию следователей. "Ее можно назвать исторической", - считает он.
Коллегия прошла в историческом зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где в 1906-1910 годах заседала первая Государственная дума России. Сейчас он передан в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств СНГ.
Следственные комитеты Армении, Белоруссии и России - молодые ведомства. Российский был создан в 2007 году при прокуратуре и с января 2011 года стал самостоятельной структурой. СК Белоруссии был образован в сентябре 2011 года, объединив следователей прокуратуры и подразделения предварительного расследования МВД и органов финансового расследования Комитета госконтроля Белоруссии. Он заработал с начала 2012 года.
Следственный комитет Армении был создан в середине 2014 года. В его состав вошли следователи двух из пяти следственных органов Армении - полиции и Минобороны (военные следователи).