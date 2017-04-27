Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК Армении, Белоруссии и РФ договорились развивать новые формы сотрудничества

Происшествия
27 апреля, 12:52 дата обновления: 27 апреля, 13:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Стороны намерены помогать друг другу, например, при проведении не только следствия, но и доследственных проверок

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Следственные комитеты Армении, Белоруссии и России будут развивать новые формы сотрудничества, а также обмениваться опытом борьбы с преступностью. Это включает, в том числе помощь в проведении не только следствия, но и доследственных проверок и возможность создания совместных следственных групп. Это стало итогом первой совместной коллегии СК трех стран, прошедшей в Санкт-Петербурге по инициативе главы СК РФ Александра Бастрыкина. Открывая коллегию, он заострил внимание на проблеме борьбы с экстремизмом и терроризмом, в том числе после недавнего теракта в петербургском метро.

Контакты следователей

Глава СК России напомнил, что российский СК является органом, ответственным за реализацию более 60 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, и в настоящее время заключил 17 соглашений с коллегами из других стран.

В свою очередь глава белорусского СК Иван Носкевич заметил, что "на повестке дня остро встает вопрос о поиске эффективных наднациональных стратегий обеспечения безопасности, в основе которых лежат новые модели взаимодействия государств", и целью международного сотрудничества становится сближение национальных систем противодействия возникающим угрозам. "Реалии современного мира отличаются стремительным появлением новых явлений, межконфессиональных, межэтнических, межгосударственных конфликтов и войн и качественно новых угроз", - заметил он.

"Рушатся прежде процветавшие государства, превращаясь в источники хаоса и насилия, порождая масштабные кризисы, глобальный характер приобрела угроза терроризма", - заметил он. В межгосударственном сотрудничестве, в том числе в сфере борьбы с транснациональной преступностью, он выделил и возможность контактов следователей приграничных районов.

Глава СК Армении Агван Овсепян заметил, что руководители СК трех стран впервые проводят такую коллегию, посвященную межведомственному взаимодействию следователей. "Ее можно назвать исторической", - считает он.

Службы-ровесники

Коллегия прошла в историческом зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где в 1906-1910 годах заседала первая Государственная дума России. Сейчас он передан в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств СНГ.

Следственные комитеты Армении, Белоруссии и России - молодые ведомства. Российский был создан в 2007 году при прокуратуре и с января 2011 года стал самостоятельной структурой. СК Белоруссии был образован в сентябре 2011 года, объединив следователей прокуратуры и подразделения предварительного расследования МВД и органов финансового расследования Комитета госконтроля Белоруссии. Он заработал с начала 2012 года.

Следственный комитет Армении был создан в середине 2014 года. В его состав вошли следователи двух из пяти следственных органов Армении - полиции и Минобороны (военные следователи).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коллегия СК России, Белоруссии и Армении
Страны
Россия Армения Белоруссия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
6
СК опроверг информацию о перегрузке разбившегося под Сочи Ту-154
7
Суд арестовал 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл
Темы дня
Загрузка...
Реклама