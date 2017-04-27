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Роспотребнадзор: состояние отравившихся в орловском техникуме удовлетворительное

Происшествия
27 апреля, 18:09 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 27, апреля. /ТАСС

В настоящее время техникум закрыт на карантин

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ОРЕЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Состояние 85 студентов и двух преподавателей Орловского техникума путей сообщения, которые предположительно заразились ротавирусной инфекцией, удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

"В инфекционную больницу обратились шесть пострадавших. У одного из них врачи диагностировали ротавирус. Всего в общей сложности 87 пострадавших. Сейчас состояние у заболевших удовлетворительное", - отметил собеседник агентства.

В орловском Роспотребнадзоре уточнили, что техникум закрыт на карантин.

"Был проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований клинического материала от заболевших, от персонала пищеблока, пробы пищевых продуктов, в том числе суточные пробы, взяты смывы, отобраны пробы питьевой воды, проводятся лабораторные исследования. В техникуме путей сообщения уже прошла заключительная дезинфекция помещений. Результаты лабораторных исследований будут готовы в ближайшее время", - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте полковник юстиции Татьяна Морозова сообщила ТАСС, что Брянским следственным отделом начата доследственная проверка по сообщениям СМИ об отравлении студентов техникума. Прокуратура Орловской области также попросила региональное Управление Роспотребнадзора проверить информацию о возможном отравлении 85 студентов и двух преподавателей Орловского техникума.

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