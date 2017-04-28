Родственники Евдокимова не будут настаивать на продолжении дела в его отношении

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Родственники исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова, погибшего в камере столичного СИЗО № 5, не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его адвокат Елена Капчинская.

"Родственники моего доверителя не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении по факту хищения имущества в корпорации "МиГ" и не возражают против прекращения дела в связи с его смертью", - сказала адвокат.

Ранее адвокат рассказала ТАСС, что Евдокимов не обладал какой-либо ценной для следствия информацией и не собирался сотрудничать с правоохранительными органами. Она подчеркнула, что ее подзащитный не собирался признавать вину. "И это была его принципиальная позиция. Цели заключить сделку со следствием у него не было", - заявила Капчинская.

Она также отметила, что защита изначально выступала против ареста Евдокимова и настаивала на более мягкой мере пресечения.

Смерть Евдокимова

Тело Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями было найдено 18 марта в камере столичного СИЗО № 5. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщили ранее в СК, вывод об обстоятельствах смерти Евдокимова будет сделан после анализа всех собранных по делу доказательств, в том числе после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая ответит на вопросы о причине смерти и характере телесных повреждений, а также механизме их образования. Единой версии гибели Евдокимова у следствия пока нет.

Топ-менеджер Роскосмоса был заключен под стражу в декабре прошлого года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей. Басманный суд Москвы 27 апреля продлил меру пресечения его предполагаемому сообщнику - бывшему директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину - до 30 июня. Свою вину фигуранты дела не признавали.