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Экс-депутат Гудков выплатит 3 тыс. рублей по иску бывшего следователя Карпова

Происшествия
28 апреля, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По словам адвоката, такое решение суд принял на основании результатов лингвистической экспертизы, проведенной институтом русского языка имени А. С. Пушкина

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего следователя Павла Карпова о защите чести и достоинства к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Об этом ТАСС сообщила адвокат ответчика Алиса Образцова.

"Суд частично удовлетворил исковые требования Карпова, признав высказывание Гудкова порочащим, и постановил взыскать с него 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказала она.

По словам Образцовой, такое решение суд принял на основании результатов лингвистической экспертизы, проведенной институтом русского языка имени А. С. Пушкина. Вместе с тем адвокат выразила несогласие с выводами экспертов и намерена обжаловать решение в Мосгорсуд. "Кроме прочих нарушений, эксперт, например, признал порочащей фразу, в которой не только отсутствует фамилия Карпова, но и вообще какая-либо конкретизация. Мы непременно обжалуем решение суда и, если оно не будет отменено, то обратимся в Европейский суд по правам человека", - заключила адвокат.

Поводом для обращения Карпова в суд послужил эфир программы НТВ "Железные леди" от 14 апреля 2013 года, в котором Гудков обвинил бывшего следователя в причастности к хищению 5,5 млрд рублей, на которые он якобы приобрел дорогие автомобили, элитную квартиру и недвижимость за рубежом, а также к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Карпов просил суд признать данные высказывания порочащими его честь и достоинство, обязать ответчика удалить программу с сайта, а также взыскать 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Это повторный судебный процесс по данному делу. В ноябре 2015 года Пресненский суд отказал Карпову в удовлетворении его требований, однако позже апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила это решение и вернула дело на новое рассмотрение.

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