Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В одной из аптек на Ленинском проспекте Москвы убили фармацевта

Происшествия
28 апреля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Полиция разыскивает подозреваемого, одетого в камуфляжную форму и красный берет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Фармацевт была убита в аптеке на Ленинском проспекте.

Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

"Нападение произошло в аптеке на Ленинском проспекте. Убитая, предположительно, работала фармацевтом в данной организации", - сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой" и п "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также способ убийства, так как видимых повреждений на теле пока не найдено.

По данным информированного источника, по подозрению в убийстве полиция разыскивает гражданина, который был одет в камуфляжную форму и красный берет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
2
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
В штабе Макрона объяснили отказ в аккредитации корреспондентам RT и Sputnik
5
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
6
Спецдокладчик ООН по правам человека выразил желание посетить Крым
7
Глава ФСБ Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама