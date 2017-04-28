В одной из аптек на Ленинском проспекте Москвы убили фармацевта

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Фармацевт была убита в аптеке на Ленинском проспекте.
Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
"Нападение произошло в аптеке на Ленинском проспекте. Убитая, предположительно, работала фармацевтом в данной организации", - сообщили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой" и п "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также способ убийства, так как видимых повреждений на теле пока не найдено.
По данным информированного источника, по подозрению в убийстве полиция разыскивает гражданина, который был одет в камуфляжную форму и красный берет.