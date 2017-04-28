Полиция Ставрополья установила личности подозреваемых в нападении на Варламова

СТАВРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Полиция установила личности четверых подозреваемых в нападении на блогера Илью Варламова в Ставропольском крае. Об этом сообщает краевое управление МВД России.

"ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводится проверка по заявлению гражданина Ильи Варламова о том, что на него 26 апреля в городе Ставрополе дважды в течение дня было совершено нападение. В настоящее время сотрудниками полиции установлены личности четверых граждан, возможно, причастных к нападению. Предприняты меры по установлению их местонахождения", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее Варламов сообщил о двух нападениях на него в своем Twitter и на странице в "Живом Журнале". Утром 26 апреля возле аэропорта Ставрополя, по словам блогера, его облили зеленкой и несколько раз ударили. Вечером того же дня в одном из микрорайонов города на него вновь было совершено нападение. По словам блогера, инцидент произошел в одном из микрорайонов Ставрополя во время подготовки к съемке.

Варламов написал два заявления в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, ее ход находится на особом контроле прокуратуры края.